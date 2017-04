"Class-action tegen Proximus ontvankelijk verklaard"

EB

12/04/17 - 14u03 Bron: Belga

© photo news.

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft een groepsvordering van Test-Aankoop tegen Proximus ontvankelijk verklaard. Dat zegt de consumentenorganisatie. De zaak gaat over verouderde decoders van de telecomoperator die begin dit jaar onbruikbaar werden.

Klanten van Proximus die tussen 2008 en 2013 een decoder van het type V3 kochten, kunnen sinds 31 januari niet langer gebruikmaken van de diensten van Proximus TV. Wel kregen ze een aanbod om twaalf maanden lang een nieuw exemplaar gratis te huren. Om daarvan gebruik te maken moesten ze voor 25 juni 2016 antwoorden op een brief van hun operator. Omdat de decoder nog bruikbaar was tot 31 januari 2017, vindt Test-Aankoop dat deze periode van "gratis" huur maar effectief kosteloos was voor zes maanden.



Onderhandelingen met Proximus leverden geen oplossing op en Test-Aankoop startte daarom op 30 november een collectieve rechtsvordering. De pleidooien vonden plaats op 6 maart. Proximus uitte tijdens die zitting grote twijfels bij de ontvankelijkheid van de groepsvordering. Het telecombedrijf betwiste dat klanten schade hebben geleden. "Wie dergelijke decoder had gekocht, zelfs in 2013, zal op het einde van de rit veel minder betaald hebben dan iemand die al die tijd een decoder had gehuurd. Waar is dan de schade?", klonk het.



Nu meldt Test-Aankoop dat de rechter de vordering ontvankelijk heeft verklaard. "Daarenboven heeft de rechter, zoals gevraagd door de consumentenorganisatie, het systeem van opt-out weerhouden. De consumenten die niet willen dat de resultaten van de toekomstige uitspraak op hen van toepassing zijn, kunnen zich binnen de zes weken na publicatie van de uitspraak in het Belgische Staatsblad manifesteren. De rechter heeft ook op vraag van Test-Aankoop Proximus verplicht om alle 30.000 consumenten individueel aan te schrijven om hen te informeren over de beslissing van de rechtbank", meldt Test-Aankoop.