Eerste Belgische Duvel van 't vat vind je in Puurs

Antoon Verbeeck

11/04/17 - 19u08 Bron: eigen berichtgeving

In het buitenland werden al succesvol testen uitgevoerd. © Ruud Voest.

De Belgische cafés moeten er nog op wachten, maar in het Duvel Depot in Puurs gaan ze elke vrijdag Duvel van het vat schenken.

Duvel Moortgat deed eerder al testen in Nederland, Verenigde Staten en Frankrijk, en met succes.



"Voor een Duvel van het vat heb je een aparte tapinstallatie en een speciale bierleiding nodig. De druk in de leidingen is namelijk veel hoger dan in een gewone bierleiding. In het buitenland konden de cafébazen al zo'n installatie aanschaffen. Onze omzet steeg er vrijwel onmiddellijk", deelt persverantwoordelijke Debby Wilmsen mee.



Wie wil proeven, kan elke vrijdag van 14 tot 19 uur terecht in het Duvel Depot.