Morgen duurste diesel in 2,5 jaar

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 11u04 Bron: Belga

© ANP.

Morgen stijgt de maximumprijs van diesel met 2 eurocent. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Vanaf morgen bedraagt de dieselprijs maximum 1,3510 per liter. Volgens de cijfers van Statbel is het al van eind november 2014 geleden dat de dieselprijs op dat niveau stond, waarmee dit de duurste diesel is in 2,5 jaar. Ter vergelijking: vorig jaar op 11 april kostte een liter diesel nog 1,098 euro.



De prijsstijgingen zijn te wijten aan schommelingen in de noteringen van de olieproducten of hun componenten op de internationale markten.