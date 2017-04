Aldi Talk stopt met prepaid wegens anti-terreurmaatregel

Door: redactie

9/04/17 - 08u41 Bron: Belga

© Thinkstock.

Aldi Talk stopt vanaf 6 juni met het aanbieden van een prepaid-aanbod, zo bevestigt de winkelketen op zijn website. Reden is de verplichte identiteitsregistratie die de regering heeft opgelegd in de strijd tegen terreur. Aldi zegt die registratie niet te kunnen doen in haar winkels en zet daarom de prepaid-formule stop. Consumentenorganisatie Test-Aankoop betreurt dat, "want Aldi Talk was vaak de meest voordelige optie voor occasionele gebruikers van mobiele telefonie".