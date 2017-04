Zonnepanelen ook nuttig wanneer gericht op westen of oosten

AJ

8/04/17 - 18u03 Bron: VRT

video Er zijn nieuwe inzichten in verband met de installatie van zonnepanelen. Dat meldde de VRT in hun middagjournaal.

Moet je de zonnepanelen pal op het zuiden richten zodat ze het meeste zon opvangen en het hoogte rendement halen? Dat blijkt niet het geval te zijn.



In Duitsland geven ze zelfs het advies om ze op het oosten en het westen te richten. Er zijn namelijk al zoveel panelen op het zuiden georiënteerd dat het elektriciteitsnet op het middaguur te veel stroom krijgt.



Deze nieuwe inzichten beginnen nu ook in ons land door te dringen. In een kringloopwinkel in Riemst staan de zonnepanelen platter en afwisselend in rijen op het oosten en het westen georiënteerd. Zo kan je meer zonnepanelen plaatsen en maken ze ook meer uren elektriciteit.