Is mijn geld in elk geval beschermd tot 100.000 euro?

7/04/17 - 16u33 Bron: Spaargids.be

Dat banken wel degelijk failliet kunnen gaan, werd vorig jaar nog maar eens bewezen door Optima Bank. Toch hoeven de spaarders in een dergelijk geval niet meteen voor het ergste te vrezen. De teruggave van hun tegoeden is tot 100.000 euro gewaarborgd door het Garantiefonds. Al zijn er enkele speciale gevallen waarmee ze rekening moeten houden.

Bij een faillissement van hun bank staan, verzekert het Garantiefonds dat ze hun gelden tot 100.000 euro per persoon kunnen recupereren. Heeft een koppel rekeningen bij een bank, dan genieten beiden van die garantie zodat voor hen de grens op 200.000 euro komt te liggen. Het maakt niet uit over hoeveel rekeningen de tegoeden zijn verspreid. Wat telt, is het totale bedrag dat je bij de bank hebt staan. Naast spaarrekeningen , tellen ook zichtrekeningen , termijnrekeningen en kasbons mee. Tegoeden op gemeenschappelijke rekening op naam van man en vrouw worden geacht van elk de helft te zijn.

Eén garantie voor drie bankmerken

Toch moeten spaarders opletten. De waarborg geldt per bank. Wie bij BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello Bank klant zou zijn, is echter slechts éénmaal gedekt tot 100.000 euro. Dat komt omdat Fintro en Hello Bank bankmerken zijn van BNP Paribas Fortis. Uiteindelijk is dit één en dezelfde instelling.



Daarnaast vallen niet alle banken in België onder het Waarborgfonds. Sommige buitenlandse banken die in ons land actief zijn, ressorteren immers onder depositobeschermingsfondsen van hun thuisland. Dat geldt onder meer voor klanten van Keytrade Bank. Zij worden beschermd door het garantiestelsel van Frankrijk. Klanten van Deutsche Bank vallen dan weer onder dat van Duitsland.