Prijs Belgische woning iets gedaald eind vorig jaar

Door: redactie

7/04/17 - 13u19 Bron: Belga

© ANP.

De Belgische huizenprijzen zijn in het vierde kwartaal van 2016 met 0,4 procent gedaald ten opzichte van de drie maanden voordien. Maar vergeleken met de laatste drie maanden van 2015 stegen de prijzen wel, met 2,6 procent. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In heel de eurozone steeg de gemiddelde prijs van een woning sneller dan in België. Zo gingen de huizenprijzen in de landen van de euro in het slotkwartaal van 2016 met 4,1 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. In vergelijking met het derde kwartaal staat plus 0,8 procent in de tabellen.