De vergrijzing ontspoort: helft 32.000 werknemers NMBS en Infrabel tegen 2025 met pensioen

BRECHT HERMAN

7/04/17 - 05u29

© ID/ photo agency.

Zeggen dat er een grijze golf op ons afkomt, is een understatement. Liefst de helft van het huidige spoorpersoneel is binnen de 8 jaar met pensioen. De golf een tsunami noemen is dan weer te lief voor politiek en vakbonden, want een tsunami komt onverwacht. "De vergrijzing niet, maar we hebben er nauwelijks wat tegen gedaan", zegt arbeidsmarktdeskundige Jan Denys. "Maar als we nu in gang schieten, zal er minder werkloosheid zijn en worden we rijker."