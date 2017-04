Dit zijn momenteel de goedkoopste leningen

Door: redactie

Zoek je een goedkope lening voor je nieuwe auto? Heb je een steuntje van de bank nodig om verbouwingen te kunnen doen? Wil je eindelijk die energiebesparende investeringen kunnen uitvoeren? Of heb je gewoon een extra geldreserve nodig? We zochten voor jou uit waar je de goedkoopste tarieven kunt vinden.

Autolening al vanaf 1,29%

Wil je een Volkswagen Polo van zowat 15.000 euro kopen en wil je daarvoor zo'n 10.000 euro lenen, die je in 42 maanden wil terugbetalen? Dan ben je momenteel het beste af bij Beobank, dat 1,29% intrest vraagt. Bij de eindafrekening zal je dan 42 keer 243,60 euro hebben betaald, of een totaal van 10.231,20 euro. Voor de geleende 10.000 euro moet je dus 231,20 euro aan intrest rekenen. Wie zijn auto voor zijn beroep gebruikt en zijn kosten bewijst, kan ze bovendien aftrekken in zijn belastingaangifte.