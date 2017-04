Morgen nieuw 50 eurobiljet: een stevige kluif voor valsmunters

Bewerkt door: ADN

video Morgen verschijnt een nieuw 50 eurobiljet. Op het eerste gezicht is er niet veel verschil met het oude biljet. Zo zijn de kleuren en de afbeelding ongeveer dezelfde, maar het zal toch veel moeilijker na te maken zijn.

Het is het vierde biljet uit de reeks. In 2013 verscheen het nieuwe 5 eurobiljet, in 2014 het 10 eurobiljet en in 2015 het 20 eurobiljet. Morgen wordt dus voor het eerst het nieuwe briefje van 50 euro uitgegeven. Dat is van de vier eurobiljetten het meest gebruikte.

"De mensen moeten onmiddellijk voelen en zien dat het een echt biljet is, daarom heeft het enkele speciale kenmerken", zegt Marc Vanvooren, hoofdkassier bij de Nationale Bank. "Zo is er een doorkijkvenstertje op het biljet, waar je dwars doorheen kan kijken. Er is aan weerszijden van het biljet een uitgesproken reliëf en als je het briefje kantelt, dan verandert de kleurschakering."



De nieuwe reeks eurobiljetten is dus zeer moeilijk na te maken. "Wij proberen altijd de valsmunters voor te zijn, want de levenduur van zo'n biljet is toch tien à vijftien jaar. Een stevige investering in het veiligheidssegment is dus echt nodig", aldus Vanvooren.