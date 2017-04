Vier verzekeringen voor een goede reis

Spaargids.be - Johan Van Geyte

2/04/17 - 18u32

© Shutterstock.

Wie zonder zorgen op reis wil vertrekken, doet er goed aan om ook even na te kijken of hij voldoende verzekerd is. Hoewel niemand het wil, kan het noodlot immers ook op vakantie toeslaan.

Reisannuleringsverzekering Soms wordt een reis een hele tijd op voorhand geboekt. Dat biedt het voordeel dat je er lang naar kan uitkijken. Maar het houdt ook risico's in. In enkele maanden kan er buiten je wil om heel wat gebeuren. Denk maar aan ziekte, ongeval of een weerbarstige werkgever. Soms komt de reis er zelfs door in het gedrang.



De reisannuleringsverzekering beschermt je financieel tegen de kosten van een mogelijke annulering. Als die kort voor het vertrek gebeurt, kan het zelfs zijn dat de reiziger toch de hele som moet betalen. Heb je een verzekering, dan neemt de verzekeraar die voor zijn rekening.



De reisannuleringsverzekering kan ook worden ingeroepen als de reiziger zijn trip vervroegd moet onderbreken.

Bijstand aan personen en voertuigen Wie op reis gaat, heeft echter niet alleen behoefte aan financiële zekerheid. Als je op reis ziek wordt of een ongeval krijgt, heb je soms bijstand ter plaatse nodig. Een verzekering kan de hospitalisatiekosten voorschieten. Voorts kan ze bij een langere ziekenhuisopname zorgen voor het bezoek van een verwante. Ook kan ze instaan voor het repatriëren van medereizigers en kinderen, het bezorgen van geneesmiddelen indien die ter plaatse niet voorhanden zijn en het organiseren van een vervroegde terugkeer.



Je kunt ook een bijstandspolis voor de auto afsluiten voor het geval je met pech of ongeval geconfronteerd wordt. Meestal geldt die vanaf een aantal kilometer van je woonplaats en dekt naast pechverhelping ook het wegslepen van het voertuig bij panne of ongeval, de bewaking ervan en de repatriëring naar België.



Je hebt hierbij twee mogelijkheden: ofwel kies je voor een verzekering voor een bepaalde reis en een bepaalde periode, ofwel kies je voor een jaarcontract. Bij Europ Assistance zijn er bijvoorbeeld al jaarcontracten voor 1 persoon vanaf 119 euro.

Bagageverzekering Een andere bezorgdheid van veel reizigers is hun bagage. Komt die wel op het juiste moment aan op de juiste plaats? En is dan alles nog in orde of zijn er zaken beschadigd of zelfs gestolen?



Wil je een diefstalverzekering voor je bagage? Vraag dan zeker aan je verzekeraar of er bepaalde maxima per voorwerp zijn. Dat geldt niet alleen voor producten, maar ook voor geldwaarden.