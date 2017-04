Al zes jaar geen controles op wat we met ecocheques kopen

Door: redactie

Winkels die ecocheques aanvaarden voor milieuvriendelijke producten, konden de voorbije zes jaar op die manier ook ongestoord producten verkopen die allesbehalve goed zijn voor het milieu. De laatste keer dat de federatie van uitgevers van deze cheques, de Vouchers Issuers Association (VIA), controleerde welke producten met ecocheques gekocht kunnen worden, dateert van 2011. Uit eigen onderzoek van Het Belang van Limburg blijkt dat verschillende winkelketens het niet al te nauw nemen met de lijst van producten die met ecocheques gekocht mogen worden. VIA wil daarom tegen eind dit jaar opnieuw controles uitvoeren.

Zoals bekend sprak de Raad van State zich een tweetal weken terug kritisch uit over het wetsvoorstel van de meerderheid om ecocheques af te schaffen, waardoor het definitief afvoeren van de ecocheque nog niet voor meteen zal zijn.



Omdat al snel na de lancering, in 2009, bleek dat de lijst met milieuvriendelijke producten en diensten die de Nationale Arbeidsraad (NAR) elke twee jaar vastlegt niet strikt werd opgevolgd, kwamen er in 2011 controles. Daarbij viel slechts 1 procent van de winkels door de mand, en daarom werd overgeschakeld naar een systeem van autoregulering.



Dat blijkt nu toch niet zo goed te werken, beseften de uitgevers. Na overleg met de NAR in november vorig jaar beslisten ze nieuwe controles te organiseren. Die werden nog niet uitgevoerd. "Tegen het einde van het jaar willen we starten met een reeks controles, vergelijkbaar met die in 2011", aldus een VIA-woordvoerster.