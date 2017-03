Bouwaanvragen kunnen weer worden ingediend

EB

31/03/17 - 15u03 Bron: Belga

© Foto KOS.

Het onlineplatform om bouwaanvragen in te dienen, is weer operationeel. Het werd vrijdag omstreeks 14 uur opnieuw online gezet, zo bevestigt Ruimte Vlaanderen.

Het platform was gisterochtend offline gehaald, omdat het de dagen voordien steeds moeilijker was geworden voor architecten om een aanvraag in te dienen. De "performantieproblemen" werden veroorzaakt door een antivirus. Om dat euvel op te lossen, moest het platform offline worden gehaald.



"Het volledige systeem is opnieuw stabiel en operationeel", laat intussen ook de Vlaamse Raad van de Orde van de Architecten weten. Bouwaanvragen moeten sinds 23 februari verplicht digitaal worden ingediend.