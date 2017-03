Belastingaangifte wordt weer complexer: nog eens 75 extra codes

Door: redactie

De belastingaangifte voor 2016 telt maar liefst 885 codes, of 75 meer dan de aangifte van vorig jaar. In 2015 kwamen er 'slechts' 43 nieuwe codes bij, en in 2016 waren dat er 38. De nieuwe aangifte is vandaag verschenen in het Staatsblad, en fiscalist Jef Wellens heeft die al geanalyseerd op de site van Wolters Kluwer. De FOD Financiën geeft geen commentaar bij de nieuwe aangifte - daarvoor is het wachten tot de persconferentie, eind april, van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.