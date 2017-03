Helft van bordeeluitbaters in Sint-Joost tekent bezwaar aan tegen nieuwe belastingen

Door: redactie

Meer dan de helft van de bordeeluitbaters in Sint-Joost-ten-Node heeft bezwaar aangetekend tegen de nieuwe belastingen bestemd voor de raamprostitutie. Dat heeft burgemeester Emir Kir gisterenavond gezegd tijdens de gemeenteraad.

De bezwaarschriften hebben echter geen opschortende gevolgen. De bordeeluitbaters zullen dus gewoon de belasting moeten betalen, ongeacht of ze al dan niet bezwaar hebben aangetekend. Indien ze echter gelijk halen, zal de gemeente wel het reeds uitbetaalde bedrag moeten terugstorten. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu zes maanden de tijd om zich over de bezwaren uit te spreken.



Mensenhandel

De bordeeluitbaters zijn misnoegd over de beslissing van de gemeente om de belasting voor de raamprostitutie vorig jaar te verhogen van 950 naar 3.000 euro. De burgemeester wil zich zo harder opstellen tegen mensenhandel.