Sociale partners bepleiten elektronische ecocheques

27/03/17 - 12u08 Bron: Belga

Vakbonden en werkgevers hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een alternatief voorstel uitgewerkt om de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding tegen te houden. De sociale partners bepleiten een volledig elektronisch systeem.

De ecocheque staat onder druk. Te veel administratieve lasten en te duur, luidt de kritiek. Een wetsvoorstel wil ecocheques vervangen door een nettovergoeding. De Raad van State heeft zich echter al kritisch uitgesproken over dat voorstel. Het gelijkheidsbeginsel dreigt te worden geschonden.



Binnen de NAR is nu een alternatief voorstel uitgewerkt door de sociale partners. Vanaf 1 januari 2018 zouden alleen nog elektronische ecocheques worden uitgereikt. Dat moet leiden tot een kostendaling voor zowel de bedrijven, de handelaars als de werknemer. Het zou gaan om een daling van de totale administratieve lasten met 41,3 miljoen euro. Ook de verwerkingskosten kunnen op die manier naar beneden en er is minder risico op verlies, diefstal en ongebruikte cheques.



De ecocheques zouden ook op dezelfde kaart als de maaltijdcheques worden uitgegeven. Zeventig procent van de werknemers beschikt over zowel maaltijd- als ecocheques.



De lijst met producten en diensten die kunnen worden aangekocht met de cheques moet eenvoudiger. Een taskforce zal zich daar nu over buigen. Een vereenvoudiging van die lijst was "cruciaal" voor Unizo, zegt gedelegeerd bestuurder Karel van Eetvelt. "De lijsten met producten waren hels voor onze handelaars", aldus Van Eetvelt. De ecologische doelstelling van de cheques blijft wel gehandhaafd.