Blijft Albert Heijn bestaan in ons land?

Bewerkt door: FT

23/03/17 - 19u19 Bron: Belga

© ANP.

Ahold Delhaize zal in 2019 beslissen of het merk Albert Heijn als afzonderlijk winkelmerk blijft bestaan in ons land. Dat blijkt uit een persbericht van het Nederlands-Belgische supermarktconcern.

Carrefour neemt een AD Delhaize in Berendrecht over, een Proxy Delhaize in Gent (Ledeberg) en een Albert Heijn in Lokeren

De prioriteit van Ahold Delhaize is het merk Delhaize de komende jaren in België te versterken. Eens die oefening voltooid is, "is de natuurlijke volgende stap om alle supermarktactiviteiten van Ahold Delhaize te integreren in Delhaize Le Lion", klinkt het in een persbericht dat vandaag werd uitgestuurd. Dat betekent dat het merk Albert Heijn dus zou verdwijnen. "Het directiecomité van Ahold Delhaize zal in de eerste helft van 2019 bekijken in welke mate (de merken) klaar zijn voor integratie."



Tot dan zullen er Albert Heijn-winkels blijven bijkomen in Vlaanderen, zo wordt nog benadrukt. Op dit moment zijn er 42 Albert Heijn-winkels in Vlaanderen.



Vier winkels naar Carrefour

Nochtans heeft het supermarktconcern Ahold Delhaize vandaag ook bekendgemaakt dat het gegadigden heeft gevonden voor nog eens vier winkels in België. Drie ervan gaan naar het Franse Carrefour. Daarmee is het concern opnieuw een stap dichter bij de afronding van de verplichte verkoop van in totaal dertien Belgische winkels, een voorwaarde voor de fusie tussen Ahold en Delhaize.



Acht Albert Heijns, vijf Delhaize-franchisewinkels en een aantal nog niet geopende winkels moeten van de hand worden gedaan. Midden maart bleek al dat Lidl drie Albert Heijn-vestigingen overneemt, plus de plannen voor een andere vestiging. Tanger, een Nederlandse keten die halalproducten verkoopt, koopt één Albert Heijn en één Proxy Delhaize.



Vandaag liet Ahold Delhaize weten dat Carrefour een AD Delhaize in Berendrecht, een Proxy Delhaize in Gent (Ledeberg) en een Albert Heijn in Lokeren overneemt, en ook een winkelproject. De winkels zullen omgevormd worden tot 'Markets', zo laat Carrefour weten. Een onafhankelijke supermarktondernemer neemt voorts een Albert Heijn in Boortmeerbeek over.



De winkels zouden binnen ongeveer drie maanden overgedragen moeten zijn. Het personeel behoudt zijn arbeidsvoorwaarden.