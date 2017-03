Waarop moet je letten bij het afsluiten van een persoonlijke lening?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

Plots een behoorlijke som geld nodig omdat je wasmachine het onverwacht laat afweten en je ze moet vervangen? Geld om de studie van de kinderen te bekostigen? De betaling van die wereldreis de je absoluut wil maken? Of gewoon tijdelijk wat extra budgettaire zorgen? Voor al deze zaken kan je een persoonlijke lening afsluiten, maar hou daarbij wel enkele zaken in het oog.

Tarieven zijn begrensd Na de toekenning van de lening dient u die, samen met de intresten, in het afgesproken aantal maanden in gelijke schijven terug te betalen. Elke bank of kredietmaatschappij mag daarbij haar eigen tarieven bepalen, maar er bestaan wel wettelijke maxima. Voor een lening tot 1.250 euro is dat momenteel 18,50%. Voor een krediet tussen 1.250 euro en 5.000 euro zakt dat tot 12,50%. En voor bedragen van meer dan 5.000 euro daalt het verder tot 10,00%.



Elke zes maanden kunnen de maximale tarieven worden herzien. Vraagt een kredietverschaffer toch meer dan dit wettelijke maximum, dan heeft u recht op een volledige kwijtschelding van de aangerekende kosten van het krediet. De maxima gelden alleen voor nieuwe leningen, niet voor reeds uitstaande kredieten.

Goedkoper voor een bepaald doel Het afsluiten van een persoonlijke lening of van een financiering voor alle doeleinden is eenvoudig. Het kan zowel in een bankkantoor, als online op de website van de instelling gebeuren. Het is een krediet zonder veel formaliteiten. Bovendien is het in een aantal gevallen zelfs niet nodig om facturen voor te leggen.



Toch doen consumenten er goed aan om eerst te kijken of er specifieke kredietaanbiedingen bestaan voor hun aankoop. Wie bijvoorbeeld een nieuwe of een tweedehandse auto wil financieren, vindt zeker goedkopere aanbiedingen dan wie een lening neemt voor algemene doeleinden. Hetzelfde geldt voor wie een beperkte verbouwing wil realiseren.



Even rondkijken op Spaargids.be leert dat je voor een lening van 15.000 euro, terug te betalen in 36 maanden, bij Beobank slechts 0,89% rente moet betalen als je wil lenen voor de aankoop van een nieuwe auto. Voor een verbouwing bedraagt het beste tarief, deze keer bij Record Bank, 2,94%. En voor een krediet voor alle doeleinden kan je bij Europabank het beste tarief van 5,20% op de kop tikken.

Bekijk ook de alternatieven eens Zijn je geldzorgen echt tijdelijk, bekijk dan ook eens enkele alternatieven. Zo bieden de banken de mogelijkheid om op de rekening onder nul te gaan. Dat is duurder dan een afbetalingskrediet, maar het is veel flexibeler om alles terug te betalen.



Of gebruik de kredietkaart. Wie vandaag een uitgave met zijn kaart betaalt, ziet die pas volgende maand van de rekening gaan. Het biedt de mogelijkheid om enkele dagen of weken tijd te winnen.

Liegen helpt niet Vooraleer effectief een krediet toe te kennen, moet de kredietgever de elementen verzamelen die hem toelaten te oordelen over de mogelijkheden van de consument om alles correct terug te betalen. Hij zal daartoe allerlei vragen moeten stellen over de burgerlijke toestand, over het feit of de aanvrager al dan niet eigenaar is en wat zijn inkomsten en uitgaven zijn. De kredietnemer is verplicht om hier correct op te antwoorden.



Het heeft geen zin om te liegen en bijvoorbeeld bepaalde leningen die je al hebt lopen te verzwijgen. Elke kredietgever is verplicht om voor het toestaan van een nieuwe lening de Centrale voor Krediet aan Particulieren te consulteren. Dat is een gegevensbank bij de Nationale Bank waar alle leningen die in België werden toegestaan, staan opgelijst.

14 dagen bedenktijd Kent de kredietverstrekker uiteindelijk toch geen lening toe, dan mag hij geen enkele vergoeding vragen voor het gedane werk, behalve voor de kosten om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen. Tevens moet hij meedelen welke bronnen hij raadpleegde en op welke gegevens hij zich steunde. Vergeet in elk geval niet dat je zelf 14 kalenderdagen bedenktijd hebt om alsnog van het krediet af te zien.



Daarvoor stuur je de kredietgever best een aangetekende brief, tenzij in de kredietovereenkomst staat dat dit ook op een eenvoudigere manier kan. Een reden voor de herroeping dien je niet op te geven.