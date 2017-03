Wat gebeurt er met uw 100 euro belastinggeld?

LDL

19/03/17 - 04u54 Bron: De Tijd, de Nationale Bank

Foto ter illustratie © anp.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole die dit weekend start, onderzocht De Tijd wat er nu eigenlijk gebeurt met ons belastinggeld. De krant kwam tot de conclusie dat zowat de helft naar sociale bescherming gaat. Van elke 100 euro belastingen die door de overheiden worden geïnd, vloeit meer dan de helft naar pensioenen, gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheids- en ziekte-uitkeringen en andere vormen van sociale bescherming.

Het komt misschien niet echt als een verrassing, maar ons land staat bovenaan het Europese lijstje als het op geld uitgeven aankomt. België besteedt jaarlijks 19.540 euro per inwoner. Dat is 1.566 euro meer dan in Nederland en maar liefst 3.308 euro meer dan in Duitsland. Zelfs in Frankrijk wordt er per kop 925 euro minder uitgegeven.



Maar waar gaat al dat geld dan precies naartoe?



Een vijfde gaat naar pensioenen, in 2015 goed voor bijna 47 miljard euro. Andere belangrijke uitgavenposten zijn gezondheidszorg, uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, kinderbijslag en allerlei rampenfondsen. Maar in vergelijking met de buurlanden is ons land zeker niet extreem vrijgevig. Bij de noorderburen mag het allemaal wat minder zijn, maar in Frankrijk geeft men iets meer aan sociale ondersteuning.



De oorzaken van het hoge overheidsbeslag moet dus elders gezocht worden. Zo trekken we als gemeenschap meer uit voor onderwijs, 12 van de 100 euro om precies te zijn. Dat is erg veel in vergelijking met de ons omringende landen. Verklaring is het hoge aantal leerkrachten per scholier.



Andere slokop is de staat zelf: 10 euro gaat naar de talrijke parlementen, het koningshuis, de kabinetten, de consultants die voor de kabinetten werken, de ambassades in het buitenland, de overheidsdiensten, de regio's en de gemeenten. We betalen daarmee een pak meer dan in Nederland en Duitsland - ook een federaal georganiseerd land. Zelfs Frankrijk geeft minder uit aan overheidsdiensten.



Ook de administratie verloopt niet vlotjes, de inning van de belasting kost maar liefst 1,15 procent van de opbrengsten. In Nederland is dat 0,95 procent. Ook de lonen van de ambternaren kosten flink wat centen.



Ook de subsidies aan ondernemingen kosten veel geld, net als lastenverlagingen en dienstencheques. Die subsidies brengen ons helaas niet dichter bij de koplopers in het lijstje van 'Global Competitiveness Index' van het Wereld Economisch Forum. Daar hangen we op een zeventiende plaats, terwijl Nederland de vierde plaats bezet en Duitsland de vijfde, Frankrijk is 21ste.



Ook de rentelasten wegen op de belastingfactuur. Ondanks de historisch lage rente, vloeit nu al meer naar de afbetaling van de staatsschuld dan naar mobiliteit. De Lijn, de NMBS, de MIVB en de TEC kosten elke Belg 5 procent van zijn belastinggeld. Dat is meer dan de 3,3 procent die naar veiligheid vloeit. Maar toch is er bij ons meer 'blauw op straat' dan in de buurlanden. Ook het aantal cipiers is hier beduidend hoger dan in onze buurlanden.



Wat defensie betreft, besteden we minder dan onze buurlanden (1,60 euro) en cultuur, sport en religie stellen het samen met minder dan 2 euro.



Dat de sociale zekerheid bij de begrotingscontrole wordt gevizeerd is niet verwonderlijk, want het is nu eenmaal de grootste pot. Maar als we vergelijken met andere landen, zijn de boosdoeners de uitgaven aan onderwijs en subsidies aan bedrijven.