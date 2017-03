Dit huis met een bizarre vorm bestaat voor bijna 100 procent uit beton

Bjorn Cocquyt

18/03/17 - 07u00 Bron: eigen berichtgeving

© Eddy Vangroenderbeek.

video Beton heeft een kil imago, maar dat is niet helemaal terecht. Voor hun opvallend huis in Grimbergen kozen Tom en Els voor een brutere, minder gladde afwerking met ook zichtbare onvolmaaktheden. Door die aanpak heeft het beton een natuurlijk en zelfs een beetje een warm kantje en is het ook prima geschikt als afwerkingsmateriaal voor het interieur.

"We kozen bewust voor ter plaatse gestort beton en niet voor prefabpanelen. Alleen zo krijg je de imperfecties die karakter geven aan het beton en ervoor zorgen dat het geheel er niet te kil en te clean uitziet. Het strakke is ook tegengaan door geen bewust geen patroon samen te stellen waarbij de lijnen van de panelen in elkaars verlengde liggen. Geef ons maar het natuurlijke lijnenspel dat spontaan ontstond en waarvan het uitzicht op voorhand niet te voorspellen was. Dat we op die manier efficiënter en dus goedkoper werkten, was leuk meegenomen."





Niet alleen de materiaalkeuze, maar ook de architectuur van het huis is niet-alledaags. Er is de gesloten straatgevel die uit een massief betonnen volume van maar liefst zeventien meter bestaat, de bijna volledige glazen dakverdieping die aan de uitkijkpost van een schip doet denken en ook nog de ongebruikelijke vorm van het huis. "Nochtans is die er niet gekomen om de aandacht te trekken. Het is een gevolg van de vreemde en onregelmatige vorm van het perceel. Je houdt ervan of niet. Er is geen tussenweg."