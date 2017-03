Minder suiker in Lipton Ice Tea

Door: redactie

14/03/17 - 17u54 Bron: Belga

© rv.

Unilever stopt vanaf deze week zowat 45 procent minder suiker in de normale, bruisende, Lipton Ice Tea. De Nederlandse fabrikant voegt in plaats daarvan zoetstoffen uit stevia toe, waardoor de originele smaak behouden blijft. Als gevolg van de ingreep verdwijnen er in de Benelux op jaarbasis in totaal ruim 700 miljoen suikerklontjes uit de populaire frisdrank.

Voortaan zit er in 100 milliliter Lipton Ice Tea Sparkling nog maar 4,5 gram suiker, waar dit voorheen ongeveer 8 gram was. De groene thee-variant van de frisdrank bevat al langer minder suiker.



Ook in België wordt de Ice Tea dus aangepakt. De verlaagde suiker betekent in ons land "een jaarlijkse besparing van 500 miljoen suikerklontjes in België", becijferde Unilever eerder in een persbericht.



De stap past in de huidige trend waarbij fabrikanten trachten in te haken op de groeiende aandacht voor gezondheid onder consumenten. Verschillende frisdranken hebben inmiddels naast hun suikerloze ook een stevia-variant. Coca-Cola kondigde onlangs zelfs aan in Nederland helemaal te stoppen met de suikerhoudende versie van Sprite. In België zijn daar vooralsnog geen plannen voor.



De originele Ice Tea werd volgens Unilever in 1978 in België ontwikkeld. Aan het nieuwe recept werd vier jaar gesleuteld.