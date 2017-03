Meer en snellere treinen: zo wil NMBS het spoor moderniseren

TT

Nieuw vervoersplan Kersvers NMBS-ceo Sophie Dutordoir stelt vandaag in de Kamer het nieuwe vervoersplan voor het spoor voor. Met meer treinen en kortere reistijden, die u tot tien minuten extra moeten opleveren, wil de spoormaatschappij de reiziger opnieuw verleiden.

Het plan is nog grotendeels opgemaakt onder Dutordoirs voorganger Jo Cornu, maar het zal wel de nieuwe NMBS-ceo zijn die erop afgerekend zal worden. Ze stelt het plan, dat vanaf december operationeel wordt, vanmiddag voor in de Kamercommissie Infrastructuur. Meteen wordt het Dutordoirs echte publieke vuurdoop na haar aanstelling een week geleden.



Concreet zal Dutordoir zich focussen op drie prioriteiten, zo kon Het Nieuwsblad al achterhalen.



1. Snellere treinen

In 2014 werd de reistijd van heel wat treinen verlengd, vooral door de werken op het spoornet en de drukke Noord-Zuidverbinding in Brussel. Op die manier kregen treinbestuurders extra marge. Maar dat moet nu opnieuw veranderen. Op de honderd belangrijkste verbindingen van het land moeten de treinen opnieuw sneller gaan rijden. Bovendien zullen treinen waar mogelijk minder lang stilstaan in het station, en zullen tijdrovende ontkoppelingen vermeden worden.



Gemiddeld gaat het om een tijdswinst van 3 procent, wat op de langste verbindingen de reiziger 10 minuten extra moet opleveren.



2. Extra treinen

Het bestaande aanbod zal uitgebreid worden met 5 procent of 4 miljoen kilometer. Dat betekent: meer treinen, en dan vooral rond de grote steden Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Dat resulteert ook in nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld tussen Antwerpen en Boom.



3. Vernieuwd weekendaanbod

Vandaag maakt de NMBS enkel een onderscheid tussen het week- en het weekendaanbod, maar vanaf december moet ook het weekend zelf opgesplitst worden. Concreet zullen er op zaterdag extra treinen ingezet worden richting winkelsteden als Antwerpen, Gent en Brussel.



Op zondag verschuift de focus dan weer van de shopper naar de student, met extra aandacht voor lijnen uit bijvoorbeeld Hasselt, Neerpelt of De Panne richting Leuven, Antwerpen of Gent.