Benzine en diesel morgen goedkoper

Benzine en diesel worden van morgen af goedkoper. Dat blijkt uit een bericht van de FOD Economie. Maar door het toepassen van het cliquetsysteem, voor de tweede maal dit jaar, valt de prijsdaling voor diesel iets lager uit.

Concreet kost benzine 95 aan de pomp vanaf morgen maximaal 1,4200 euro per liter, 0,5 eurocent minder dan vandaag. Voor benzine 98 wordt dat 1,5110 euro per liter.



Diesel zakt op zijn beurt met 1,5 eurocent tot maximaal 1,3180 euro per liter. De FOD Economie wijst erop dat het cliquetsysteem opnieuw werd toegepast, in uitvoering van de Programmawet. Dat systeem houdt in dat het tarief van de bijzondere accijns op diesel wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs van dit product. Het gaat om de tweede toepassing dit jaar, waarmee al bijna drievierde van de doelstelling voor 2017 is gerealiseerd. Tegelijk daalt de bijzondere accijns op benzineproducten.