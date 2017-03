Belgen verliezen als enige Europeanen koopkracht

RVL

België is het enige Europese land waar werknemers vorig jaar minder konden kopen met hun loon. De inkomens gingen door de index lichtjes omhoog, maar onvoldoende om de hoge inflatie op te vangen. Dat blijkt uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI), waarover de kranten van Mediahuis berichten. Sinds 2001 zijn de loonstijgingen in ons land overigens aan de magere kant en er is niet snel beterschap in zicht.

Uit de studie blijkt dat de meeste Europese werknemers vorig jaar aan koopkracht hebben gewonnen. In een aantal Oost-Europese ­landen gaat het om stijgingen met meer dan 5 procent, de Roemenen kregen zelfs 8,94 procent extra.



In Frankrijk bleef de stijging beperkt tot +0,25 procent, in Luxemburg +0,42 procent, terwijl de Duitsers (+1,61 procent) en de Nederlanders (+2,28 procent) flink meer konden kopen met hun loon. Enkel bij ons moeten de werknemers het met minder stellen: -0,94 procent. Lees ook Ambtenaren willen volwaardige dertiende maand

