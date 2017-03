Waarmee je moet rekening houden als je een autoverzekering afsluit

Spaargids.be - Johan Van Geyte

Waarop moet je letten als je op het punt staat om een autoverzekering af te sluiten? Een heleboel zaken, zo blijkt. We lijsten alvast enkele aandachtspunten op.

Verplichte BA-verzekering

Een eerste belangrijke zaak is uiteraard de prijs. Elke verzekeraar bepaalt zelf hoeveel hij vraagt voor een polis. Hij kijkt daarbij onder meer naar de leeftijd en rijervaring van de bestuurder, naar zijn schadeverleden, naar zijn woonplaats, naar het feit of hij al dan niet een cursus defensief rijden heeft gevolgd en naar eventuele rijhulpsystemen in de wagen. Voor jongeren komt daarbij nog dat sommige maatschappijen ook rekening houden met het schadeverleden van de ouders.



Gezien elke maatschappij zelf kiest hoeveel belang ze aan elk criterium hecht, kunnen de tarieven sterk uiteenlopen. Vergelijken is dus zeker nodig. Je kan daarvoor onder meer een beroep op een vergelijkingssite als Spaargids.be.



Vooral voor wie alleen een verplichte dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid nodig heeft, kan hiermee zijn voordeel doen. Die burgerlijke aansprakelijk komt immers tussen als iemand een ongeval in fout begaat om de schade aan de tegenpartij te vergoeden. Daarom is de dekking ook strikt gereglementeerd en overal dezelfde. Niets belet de consument dus te kiezen voor de goedkoopste en die vind je snel via Spaargids.be. Voor mensen die een beperkte afstand afleggen, zijn er aangepaste formules.



Toch kunnen er redenen zijn om niet meteen voor de goedkoopste maatschappij te kiezen. Bij sommige maatschappijen krijg je een joker of een gelijkaardig voordeel als je al jaren zonder ongeval rondrijdt. Als je dan eens een ongeval in fout veroorzaakt, wordt je volgende premie niet meteen opgetrokken.