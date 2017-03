Moeilijker klagen tegen bouwvergunning

Door: redactie

10/03/17 - 03u45 Bron: Het Laatste Nieuws

De Vlaamse regering wil komaf maken met de wildgroei aan klachten tegen bouwvergunningen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerkt zo'n 800 klachten per jaar, waarvan de helft ongegrond is. Dankzij enkele nieuwe decreten kunnen straks enkel belanghebbenden naar de Raad stappen, en dan nog alleen terwijl het openbaar onderzoek loopt. Als het tot een rechtszaak komt, zal de verliezende partij ook een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector is tevreden. "Nu stappen veel buurtbewoners op automatische piloot naar de Raad, waardoor projecten 2 tot 3 jaar vertraging oplopen of zelfs in de prullenbak belanden, omdat investeerders zo lang niet willen wachten. Daar is het veel klagers om te doen."



