Minder energieleningen aangevraagd en goedgekeurd in 2016

Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 4.215 energieleningen aangevraagd. Dat zijn er 6,7 procent minder dan de 4.520 energieleningen in 2015. Ook het aantal toegekende leningen is licht gedaald. Uitzondering is de renteloze energielening. Daar was ook in 2016 een sterke stijging. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-politica Valerie Taeldeman en N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy hebben opgevraagd bij minister van Energie Bart Tommelein. Volgens de Open Vld-minister gaat het mogelijk om een "tijdelijke daling in afwachting van de aangekondigde wijzigingen aan de energielening".

Wie energiebesparende werken uitvoert, kan in aanmerking komen voor een energielening. Die lening is renteloos voor bepaalde doelgroepen. Voor de rest bedraagt de intrestvoet 2 procent. Het was voormalig minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) die de lening nieuw leven inblies. De nieuwe formule werd zo'n succes dat het budget ervoor moest opgetrokken worden.



In heel 2015 werden 4.520 energieleningen aangevraagd. Maar uit nieuwe cijfers blijkt nu dat het aantal aanvragen in 2016 is teruggevallen tot 4.215, een daling met 6,7 procent. Ook het aantal toegekende leningen en het totaalbedrag aan toegekende leningen zakte licht (van 31,7 naar 31 miljoen euro). "Mogelijk is dit een tijdelijke daling in afwachting van de aangekondigde wijzigingen aan de energielening", aldus minister Tommelein.



Die geplande hervorming werd midden 2016 aangekondigd. Nu kan maximaal 10.000 euro worden geleend over een termijn van vijf jaar. Met de hervorming zou dat bedrag naar 15.000 euro gaan en zou men de betalingstermijn kunnen verlengen tot 10 of 8 jaar. Die aanpassingen liggen nu voor advies bij de Raad van State.



Hoewel het totale aantal energieleningen vorig jaar is gedaald, blijft de renteloze lening voor de kwetsbare doelgroep wél duidelijk in de lift zitten. Zo is het aantal aanvragen in 2016 gestegen van 933 naar 1.180, een toename met ruim een kwart, en het aantal toegekende leningen van 869 naar 1.182, een stijging met ruim een derde.



N-VA-parlementslid Andries Gryffroy spreekt van een "belangrijke evolutie". "Dit toont aan dat de kwetsbare doelgroep de weg naar de voordelige energielening vindt en dat er effectief wordt geïnvesteerd in energiebesparing", aldus Gryffroy.



Minister Tommelein is er verder van overtuigd dat er ook veel mensen bij hun eigen bank aankloppen. Tommelein: "Zeker gezien de lage rentes. Het is logisch dat wie op zoek is naar financiering, meestal in de eerste plaats bij zijn of haar eigen bank terechtkomt. En als de privé kan financieren, hoeft de overheid dat niet te doen".