Bekijk die lening met variabele rente toch maar eens

7/03/17 - 08u00

Kies je voor een krediet met variabele rente of voor een lening met een vaste intrestvoet? Dat is een van de belangrijkste keuzes die je moet maken als je een hypothecaire woonlening wil afsluiten. Vandaag helt de balans zwaar door in de richting van de vaste rente, maar het blijft nuttig om het alternatief niet uit het oog te verliezen. We zetten enkele elementen op een rijtje die je kunnen helpen om de keuze te maken.

Vaste rente ligt in bovenste schuif In 2016 kozen meer dan 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of voor een rentevoet die pas na minstens tien jaar rentevastheid kan worden aangepast. In het vierde trimester opteerden zelfs 93,5% van de kredietnemers voor die optie.



Erg verrassend is dit niet. Veel consumenten willen de huidige lage rentevoeten voor lange tijd vastleggen. In het vierde trimester van 2016 tekende nog slechts 1 op de 300 kredietnemers voor een lening met jaarlijks aanpasbare rente, leren cijfers van de Beroepsvereniging voor het Krediet.

Kiezen voor zekerheid of voor een onmiddellijk voordeel Bij ING staat een krediet met vaste rente op 20 jaar momenteel in de etalage tegen 3,15%. Bij een lening van 150.000 euro geeft dat een maandelijkse afbetaling van 840,03 euro. Wie daarentegen bij dezelfde instelling kiest voor een krediet met variabele rente, waarbij de intrestvoet elk jaar kan worden aangepast aan de algemene evolutie van het rentepeil, krijgt momenteel een intrestvoet van 2,45%. Dat komt overeen met een maandbedrag van 789,31 euro, althans voor het eerste jaar.



Voor de eerste lening betaalt de kredietnemer over de hele looptijd van het krediet in totaal 51.607,20 euro aan intresten. Voor de tweede is het bedrag per definitie ongekend. Het zal afhangen van de evolutie van het rentepeil. Mocht de rente niettemin de hele periode onveranderd blijven, dan zou de factuur op 39.434,40 euro uitkomen. Anders gezegd: wie kiest voor een krediet met variabele rente heeft een buffer van 12.172,80 euro vooraleer hij duurder af is dan met een krediet met vaste rente.



Wie opteert voor een krediet met variabele rente wordt ook een beetje geholpen door de wetgever. In het tweede jaar van de lening mag de rentevoet met maximaal 1% stijgen tegenover de oorspronkelijke rentevoet. In het derde jaar bedraagt de stijging maximaal 2% in vergelijking met de oorspronkelijke rentevoet. Pas vanaf het vierde jaar kunnen grotere schommelingen optreden.



Bovendien mag de rente op leningen met een variabele rente maximaal verdubbelen. Een rente van 2,45% kan dus maximaal stijgen tot 4,90%, wat in ons voorbeeld een maandelijkse afbetaling van 946,32 euro zou geven of 106,29 euro meer dan vandaag bij een vaste rente. Of nog: mocht de rente naar het plafond klimmen en er blijven, dan is de buffer in het snelste geval na iets meer dan 115 maanden weggevreten.

Geen glazen bol Wie de beste keuze maakte, is onmogelijk te voorspellen. Het belangrijkste blijft dat kredietnemers hun risico kunnen inschatten. Wat is het bedrag dat ze in het slechtste geval moeten afbetalen en kunnen ze dit aan of niet? Iedereen kan alvast enkele simulaties maken op de website van Spaargids.be.



De zwaarste periode voor de afbetaling van een lening zijn overigens de eerste jaren. Duizend euro nu afbetalen weegt door de muntontwaarding veel zwaarder door dan de duizend euro die men over 15 of 20 jaar zal afbetalen. Daarom is het ook nuttig te kijken naar allerlei tussenformules: 10 jaar vast en vervolgens om de 5 jaar aanpassingen aan de rente, kredieten waarbij de rente maximaal x procent mag stijgen,.... Zij geven een direct voordeel tegenover de lening met vaste rente en perken op termijn het maximale verlies in.