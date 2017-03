Lotus roept lot 'Crunchy Speculoospasta' terug wegens mogelijke metaaldeeltjes

Door: redactie

2/03/17 - 16u05 Bron: Belga

© www.lotusbakeries.be.

consument Lotus Bakeries roept een partij 'Lotus Crunchy Speculoospasta' terug, omdat de smeerpasta mogelijk kleine metaaldeeltjes bevat. Dat meldt de producent vandaag. Het gaat om potten die in januari en februari 2017 zijn verkocht, met houdbaarheidsdata in februari en maart 2018. Lotus Bakeries raadt mensen die zo'n pot in huis hebben aan om de pasta niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel.

Het gaat om potten speculoospasta van 700 gram met houdbaarheidsdatum 5 februari, 18 februari of 10 maart 2018. Ook de potten van 400 gram met houdbaarheidsdatum 18, 24 of 28 februari 2018, of 8 en 16 maart 2018, bevatten mogelijk metaaldeeltjes. De houdbaarheidsdatum staat op de zijkant van het gele deksel.



Lotus Bakeries vraagt consumenten die een of meerdere potten speculoospasta met die houdbaarheidsdata in huis hebben, om de pasta terug te brengen naar het verkooppunt waar ze de producten hebben gekocht, waarna ze hun geld terugkrijgen.



Crunchy speculoospasta met andere houdbaarheidsdata en 'Lotus Original Speculoospasta' met een rood deksel voldoen volgens Lotus Bakers wel aan de kwaliteitscriteria en mogen geconsumeerd worden. Lees ook Lotus gaat speculoos bakken in North Carolina

Jambers in de clinch met Lotus: Is het nu speculaas of speculoos?

"Dit zit er in uw pot Nutella" (en schrik niet van de hoeveelheid suiker)