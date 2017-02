"Energie kan 115 euro per jaar goedkoper"

KATRIEN STRAGIER

Voor een gemiddeld gezin kan de energiefactuur 115 euro per jaar lager. Dat heeft N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy becijferd. "Haal alle verborgen taksen uit de factuur en maak daar één heffing van", zo pleit hij. "Dan bespaar je al 21% btw." De energierekening blijft maar toenemen. Nochtans is daar relatief eenvoudig wat aan te doen, zegt N-VA-parlementslid Andries Gryffroy. Hij heeft een plan klaar dat een gezin met een gemiddeld stroomverbruik voor elektriciteit en aardgas 115 euro per jaar kan besparen.