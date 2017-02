Ruzie in helft van flatgebouwen: één oorzaak steekt er met kop en schouders bovenuit

STEVEN SWINNEN

28/02/17 - 05u00

Enkele blokken op het Antwerpse Eilandje.Voor alle duidelijkheid: de genoemde problemen stellen zich niet per se daar, de geciteerde percentages zijn algemeen. © photo news.

In de helft van alle flatgebouwen in Vlaanderen zijn er conflicten tussen de bewoners. Eén oorzaak steekt er met kop en schouders bovenuit: geld. In niet minder dan 25 procent van de appartementen waar geruzied wordt, moet de oorzaak gezocht worden bij een financieel geschil. Meestal gaat het om bedragen groter dan 2.500 euro. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Jalo Beheer, één van de grootste syndici van Vlaanderen. Het bedrijf baseert zich daarvoor op een analyse van 7.500 appartementen.

De meest voorkomende discussies zijn die tussen eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die verhuren. "Zij hebben totaal andere belangen", klinkt het. "Eigenaars die effectief in hun appartement wonen, zijn bereid om meer te investeren. Verhuurders daarentegen zijn in eerste instantie bezig met het rendement van hun investering en willen zo weinig mogelijk geld uitgeven. Vooral bij renovaties is dat het geval: verhuurders vinden dat de gevel er nog wel een zomer tegen kan, of vinden het niet nodig om een nieuw dak te leggen of de verwarming te vernieuwen."



Geluidshinder en geurtjes

Ook geluidshinder (in 15% van de gevallen) en vervelende geurtjes (12%) zijn geregeld bronnen van conflict. Sinds enkele jaren is het in veel gebouwen verplicht om centrale afzuigsystemen te installeren en dat zorgt voor veel klachten. "Op de slaapkamer van het gelijkvloers ruiken ze dan opeens de vis die ze in het dakappartement aan het bakken zijn", klinkt het.



