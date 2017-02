Hoeveel kost je hypotheek je echt?

Spaargids.be

27/02/17 - 08u00

Heeft u het huis van uw dromen gevonden? Dan slaakt u nu ongetwijfeld - en geheel terecht - een zucht van verlichting. Het enige wat een rooskleurige toekomst nu nog in de weg staat, is een lening bemachtigen. Zelfs nu de rente laag staat, heeft zo'n lening een zware impact op uw gezinsbudget voor de volgende 10, 20 of misschien wel 25 jaar. U zorgt dus maar beter al van bij de start voor een goed overzicht van alle kosten.

Welke factoren spelen een rol? Hoeveel u precies zult betalen voor uw woonlening hangt af van verschillende factoren, waaronder:

· het bedrag dat u wilt lenen;

· op welke termijn u die som wilt afbetalen;

· of u voor een vaste of variabele rentevoet kiest.



Zelfs als u het antwoord op deze vragen weet, blijft het een huzarenstukje om tot op de cent te berekenen hoeveel u zult betalen voor uw lening. Veel makkelijker en sneller is om woonleningen online te vergelijken.

1. Ga voor een haalbaar bedrag U kunt niet zomaar om het even welk bedrag lenen bij de bank. Hoeveel u kunt lenen, hangt in de eerste plaats sterk af van uw inkomen. De bank wilt er namelijk zeker van zijn dat u elke maand uw aflossing kunt betalen. Wat u maandelijks afbetaalt, hangt dan weer samen met de looptijd die u kiest en de rentevoeten. Zorg er dus voor dat u met een realistisch terugbetalingsplan naar de bank stapt.



Hoe weet u welk bedrag u mag uittrekken voor de afbetaling van een hypothecaire lening? De 33%-regel is een goede basis. U kunt ervan uitgaan dat de maandelijkse terugbetalingslast niet hoger mag zijn dan een derde van uw nettoinkomen.



Voorbeeld: U verdient maandelijks 1.500 euro netto, uw partner verdient 1.400 euro per maand. Uw totale gezinsinkomen bedraagt dus 2.900 euro. Volgens de 33%-regel kan dit gezin dus 966 euro besteden aan maandelijkse afbetalingen.



Let op: heeft u al een andere lening of afbetaling lopen? Dan zal het bedrag dat u realistisch gezien kunt terugbetalen lager uitvallen. Wees voorzichtig met al te optimistische vooruitzichten. Tegenslagen zoals jobverlies of extra kosten komen altijd onverwacht.

2. Wees op uw hoede voor extra verzekeringen In ruil voor lage tarieven vragen sommige banken u om via hen een schuldsaldoverzekering of een woningverzekering af te sluiten. Let dan goed op: vaak rekenen bankiers hier een mooie marge aan. Deins er dus zeker niet voor terug om over de premie te onderhandelen. Stap goed voorbereid naar de bank en vergelijk steeds de tarieven voor zo'n schuldsaldoverzekering op voorhand.



Voorbeeld: U en uw partner besluiten samen een huis te kopen en lenen hiervoor een bedrag van € 160.000 bij de bank. U legt de looptijd vast op 20 jaar en kiezen voor een vaste jaarlijkse rentevoet van 5,2%. U betaalt dan maandelijks € 1.063 af.



Laten we ervan uitgaan dat u € 1.800 netto verdient per maand, uw partner € 1.350. Mocht u plots overlijden, dan is het voor uw partner vrijwel onmogelijk om maandelijks € 1.063 te blijven ophoesten. Daarom kunt u ervoor kiezen om € 160.000 te verzekeren. Als u overlijdt, dan wordt dat verzekerde bedrag aan uw partner uitgekeerd en kan hij of zij dat gebruiken om de lening af te betalen. U kunt er ook voor kiezen een lager bedrag te verzekeren. Uw partner zal dan dat bedrag krijgen en gebruiken om de totale som die nog afbetaald moet worden te verkleinen. Maandelijks zal hij of zij dan ook een kleiner bedrag moeten afbetalen, wat prima binnen het beschikbare budget past.

3. Hou rekening met eenmalige kosten U weet dan wel hoeveel u maandelijks moet aflossen en voor hoelang, maar een woonlening afsluiten brengt nog heel wat andere, eenmalige kosten met zich mee. Zorg er dus voor dat u niet voor verrassingen komt te staan en denk ook aan deze kosten:



· Dossierkosten

Voor een hypothecaire lening rekent de kredietverstrekker doorgaans dossierkosten aan. Die betaalt u na de ondertekening van het kredietcontract.



· Aan wie betaalt u? Aan uw kredietverstrekker.

· Hoeveel? De prijs varieert van 250 tot 700 euro.



· Kosten voor de notaris

Voor een woonlening en de aankoop van een woning moet er altijd een akte worden opgesteld door een notaris. Die vraagt daarvoor natuurlijk ook een vergoeding. De notariskosten omvatten de registratierechten voor het krediet en de aankoop, de hypotheekkosten en de erelonen van de notaris. Hoeveel u precies moet betalen, hangt voor een groot deel af van de ontleende som en de aankoopprijs van de woning.



· Aan wie betaalt u? De notaris.

· Hoeveel? Afhankelijk van het project. Er zijn zowel kosten voor de kredietakte als voor de aankoopakte.



· Schattingskosten

Het kan interessant zijn om een schatting te laten uitvoeren van de woning die u wilt aankopen. Zo voorkomt u dat u te veel betaalt. Er bestaan schattingstools waarmee u goedkoop de waarde van een woning kunt inschatten. Wilt u toch het zeker voor het onzekere nemen en de waardebepaling laten uitvoeren door een professional, dan doet u best een beroep doen op een vastgoedmakelaar, een landmeter of een onafhankelijk expert.



· Aan wie betaalt u? Aan de persoon die de schatting uitvoert.

· Hoeveel? Officiële tarieven bestaan niet en zijn overigens verboden door Europa. Maar tot voor enkele jaren gaf het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) wél richtprijzen mee. Volgens dat instituut mag u uitgaan van 150 euro aan vaste schattingskosten, plus een variabele commissie van 0,3 procent van de waarde van de woning. Daarmee komt u al gauw aan een tarief van 500 tot 1.000 euro. Een aantal expertisebureaus hanteert lagere prijzen en leveren al schattingsverslagen af vanaf 250 euro.