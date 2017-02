Aantal bezoekers voor premiezoeker.be op enkele jaren tijd gehalveerd

Door: redactie

25/02/17

De website www.premiezoeker.be is vorig jaar net geen 350.000 keer bezocht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Wonen Liesbeth Homans op een vraag van CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman. Op enkele jaren tijd is het aantal bezoekers voor de site bijna gehalveerd. Een eenduidige verklaring voor die terugval is er niet.

Wie wil kopen, huren, bouwen of verbouwen in Vlaanderen kan in aanmerking komen voor verschillende premies en/of tegemoetkomingen. Om na te gaan op welke steunmaatregelen een gezin recht heeft, kan de premiezoeker geraadpleegd worden via www.premiezoeker.be. In de premiezoeker zijn bijna 1.500 steunmaatregelen opgenomen, waarvan het grootste gedeelte (1.362) maatregelen op gemeentelijk vlak.



Uit cijfers die CD&V-politica Valerie Taeldeman heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal bezoekers voor de site de voorbije jaren sterk is teruggelopen. Zo lag het aantal bezoekers in 2012 en 2013 nog boven de 600.000. In 2015 was dat aantal gezakt naar zo'n 400.000. Vorig jaar zette de dalende trend zich door tot net geen 350.000 bezoekers.



Volgens minister Homans is er "geen eenduidige verklaring" voor de daling. Eerder had de N-VA-politica gesuggereerd dat de daling misschien "te wijten was aan het feit dat het aantal federale, provinciale en gemeentelijke steunmaatregelen is teruggevallen".