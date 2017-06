Lenen voor een woning? Dit bepaalt hoeveel u kunt lenen

Spaargids.be

8/06/17 - 08u00

© Shutterstock.

Vaak is het kopen van een huis de belangrijkste financiële beslissing uit uw leven. De meeste mensen slaan daarom aan het 'shoppen' bij verschillende banken in de buurt. Maar vergis u niet: die banken beslissen uiteindelijk zelf hoeveel geld ze u maximaal lenen. Hun beslissing baseren ze voornamelijk op basis van deze vier factoren.

1. Maandelijks netto (gezins)inkomen

Banken lenen u sneller een som geld naarmate uw nettoloon hoger is, en u al langere tijd - doorgaans minstens twee jaar - een vaste job hebt. Een handige vuistregel is dat u een derde van uw nettoloon moet overhouden om uw lening af te betalen. Als alleenstaande houdt u zo best minstens 900 euro over voor uw levensonderhoud, als koppel 1.000 euro. Vergeet ook niet telkens uw loonbrief en een uittreksel van uw spaarrekening mee te nemen wanneer u een bank bezoekt. Zit u zonder job? Dan is het een stuk moeilijker om aan een lening te geraken.



Tip: een andere berekenmethode is om al uw vaste kosten (inclusief onderhoud, hobby's, domiciliëring ...) in kaart te brengen. Met het grootste deel van wat overschiet, betaalt u uw lening af. Blijft er nog iets over, dan kunt u dat aan de kant zetten. Kijk hier welk krediet het best past bij uw financiële situatie.