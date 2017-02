Verplichte 'archeologienota' kost bouwers 2.500 euro

Door: redactie

De verplichte 'archeologienota' voor wie bouwt in een archeologische zone of verkavelt, zorgt voor vertraging en soms fors oplopende kosten.

Alleen erkende archeologen mogen zo'n nota opstellen. Er zijn er echter te weinig en ze zijn overbevraagd. Daardoor hebben ze nu gemiddeld 7,5 dagen nodig om één nota af te werken. Daarna doet het Agentschap Onroerend Erfgoed er nog eens 21 dagen over om die te beoordelen.



De gemiddelde kostprijs voor de burger werd geraamd op 250 euro, maar loopt nu al op tot meer dan 2.500 euro. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wil de maatregel opschorten of meteen aanpassen.



