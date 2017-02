Vier manieren om niet in de problemen te komen met je lening

Spaargids.be - Johan Van Geyte

20/02/17 - 08u00

© Shutterstock.

Klaar om je woondroom te realiseren en een huis te bouwen of te kopen? Dan sta je wellicht ook voor de moeilijke keuze om een goede hypotheeklening te vinden. En dat houdt meer in dat het opsporen van het laagste tarief.

Goedkoopste lening Uiteraard is het vinden van de goedkoopste lening erg belangrijk. Elke euro die je niet moet besteden aan het aflossen van je lening kan je in je woning stoppen of er andere dingen mee doen. Dat verklaart ook het succes van vergelijkingssites als Spaargids.be, die je de weg naar de meest voordelige kredieten tonen.

Kijk ook naar de modaliteiten Maar wie voor een woonproject staat, moet ook eens breder durven kijken. Zo kan flexibiliteit in een woonlening belangrijk zijn.



Vooral voor wie bouwt, is dat het geval. Vraag je bankier zeker hoeveel tijd je hebt om het bedrag van je lening op te nemen. Bij Belfius is dat bijvoorbeeld standaard 1 jaar, al is een uitbreiding tot twee jaar mogelijk. Tijdens de opnamefase moet je geen kapitaal terugbetalen. Je hebt dan alleen intresten op het reeds opgenomen bedrag. Voor de nog niet opgenomen bedragen worden gedurende de eerste drie maanden geen kosten aangerekend. Vanaf de vierde maand is dat wel het geval, namelijk maandelijks 0,10 % van het nog niet opgenomen bedrag. Bij ING heb je 18 maanden om het geld op te vragen en te gebruiken. Als het geleende bedrag na die termijn niet volledig is opgenomen, wordt de termijn automatisch met 6 maanden verlengd. Hier betaal je vanaf de zevende maand een reserveringsprovisie op de niet-opgenomen bedragen. Zodra je het hele kredietbedrag hebt opgenomen, starten de volledige betalingen van kapitaal en interesten.





Let op met dubbele kosten Flexibiliteit in de beginfase kan ook nuttig zijn als je bij de overgang van de oude naar de nieuwe woning gedurende een periode met dubbele kosten zit. Het soepel woonkrediet van BNP Paribas Fortis geeft je alvast tot 36 maanden de tijd om te starten met de terugbetaling van het geleende kapitaal. Tijdens die eerste periode betaal je enkel interesten. Handig dus wanneer je gezinsbudget bijvoorbeeld tijdelijk zowel een huur als een lening moet dragen.

Opvangen van tussentijdse tegenvallers Maar er bestaan ook formules met een harmonica-flexibiliteit. Zo biedt KBC voor kredietnemers die een lening met variabele rente aangaan drie gratis opties. Bij elke renteherziening kunnen ze de looptijd van hun lening verlengen of verkorten of kiezen voor een andere terugbetalingsformule. Dat is handig als je anders in de problemen dreigt te komen door de herziening.



Bij BNP Paribas Fortis heb je dan weer de mogelijkheid om in geval van onder meer tijdelijk jobverlies, (feitelijke) scheiding, ziekte of invaliditeit gedurende twee keer zes maanden de terugbetaling op te schorten, waardoor de looptijd van het krediet wordt verlengd zonder dat de maandlast verhoogt.

Creëer zelf meer ruimte Kredietnemers kunnen ook van bij de start voor een langere afbetalingstermijn kiezen. Vaak wordt dat afgeraden omdat de totale intrestfactuur te hoog oploopt, maar wat telt is het finale resultaat.



Zo kan je momenteel bij Crelan een lening van 100.000 euro op 15 jaar afsluiten tegen 2,78%, wat je volgens de simulatie op de website van de bank naar een maandelijkse afbetaling van 678,41 euro en een totale betaling over de hele looptijd van 122.114,21 euro leidt. Kies je voor een afbetaling op 20 jaar, dan bedraagt de rentevoet 3,08%, goed voor een maandelijkse afbetaling van 556,46 euro en een totaalbedrag van 133.550,80 euro.



Anders gezegd: een vijf jaar langere looptijd geeft je 121,95 euro extra ademruimte per maand, maar kost bij de eindafrekening wel 11.436,59 euro meer. Maar hier stopt de rekening niet. Je kunt ook vijf jaar langer genieten van de fiscale voordelen van de woonbonus. Die bedragen minstens 1.520 euro x 40% of 608 euro plus gemeentelijke opcentiemen per jaar. Voor de hele periode geeft dat 3.040 euro extra, wat het verschil herleidt tot 8.396,59 euro.



Bovendien kan de je eerste vijftien jaar meer sparen. Het zal bijgevolg afhangen van de opbrengst van je investeringen. En die kunnen voldoende zijn om de kloof te overbruggen en zelfs nog voordeel te doen. Het is in elk geval de moeite om de simulatie te laten doen.

