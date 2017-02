Aantal jobs in bouwsector neemt weer licht toe

Door: redactie

16/02/17 - 21u09 Bron: Belga

© photo news.

Het aantal jobs in de bouwsector is in de eerste twee kwartalen van 2016 opnieuw licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Willy Borsus.

In de bouwsector gingen er tussen 2012 en 2016 18.151 jobs verloren, blijkt uit de gegevens. Sinds het eerste kwartaal van 2015 is de daling afgevlakt, tot 0,42 procent op een jaar tijd. In de eerste twee kwartalen van 2016 is er zelfs weer een toename, al kunnen seizoenseffecten daar niet worden uitgesloten.



In 2015 steeg het aantal startende kmo's in de bouwsector bovendien opnieuw met 1,6 procent. Het aantal faillissementen piekte in 2013 en ging sindsdien weer omlaag.



Eveneens positief is dat het aantal gedetacheerde buitenlandse bouwvakkers in België in 2015 is gedaald met 2 procent. Dat is volgens Borsus de eerste keer sinds 2011 en bovendien bijzonder omdat het totale aantal gedetacheerde werknemers in Europa in dezelfde periode gestegen is.