Burger King opent nog dit jaar vijf tot zeven restaurants in ons land

14/02/17 - 12u47 Bron: De Tijd

© photo news.

De bekende fastfoodketen Burger King wil nog dit jaar vijf tot zeven restaurants openen in ons land. Dat heeft Burger Brands Belgium gezegd aan de krant De Tijd. De eerste zaak zou in juli open gaan, vermoedelijk aan het station van Namen.

De plannen kwamen in een stroomversnelling nadat het investeringsfonds Kharis Capital vorige zomer de Belgische en Luxemburgse Quick-restaurants overnam van de Franse eigenaar Groupe Bertrand. Het wil nu het 100-tal zaken in fases omvormen tot Burger Kings.



Aanvankelijk zal er echter weinig veranderen voor de klanten. De twee ketens zullen eerst nog naast elkaar bestaan en het logo van Quick zal niet meteen uit het straatbeeld verdwijnen. In de komende jaren moet Burger King dan langzaam alle zaken overnemen.



Franchisehouders

De meeste Quick-restaurants worden uitgebaat door franchisehouders en voor hen is er vrijdag een meeting gepland met Burger Brands Belgium. Ze draaiden in 2015 een omzet van ongeveer 200 miljoen euro en maakten 20 miljoen euro brutobedrijfswinst.