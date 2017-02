Autofinanciering berekenen? Dit is wat u moet weten

Spaargids.be

13/02/17 - 20u52

© Shutterstock.

Wilt u een auto financieren met een lening? Dan is het belangrijk om te weten welke regels er gelden voor de kredietgevers en waar er verborgen kosten mogelijk zijn. In dit artikel ontdekt u hoe u een realistische inschatting maakt van wat een autolening u zou kunnen kosten.

Kostprijs De precieze kosten van een autofinanciering hangen voor een groot stuk af van deze elementen:



· De vraag of u een nieuwe of een tweedehandswagen wilt kopen;

· Hoe groot het bedrag is dat u wilt lenen;

· Op welke termijn u die som wilt afbetalen.



Maar: zelfs als u het antwoord op deze vragen weet, kunt u niet zomaar berekenen hoeveel uw autolening precies zal kosten. De beste manier om dat te achterhalen, is door autoleningen te vergelijken.



Om deze vergelijking te vereenvoudigen voor consumenten, legt de overheid een aantal regels op aan kredietverstrekkers. Zo zijn ze bijvoorbeeld verplicht om steeds het 'jaarlijks kostenpercentage' of JKP te vermelden bij hun consumentenkredieten - waaronder dus ook autoleningen.

Wat is het jaarlijkse kostenpercentage (JKP)? Het jaarlijkse kostenpercentage of JKP geeft weer hoeveel kosten er in totaal aan uw lening verbonden zijn. Het houdt niet enkel rekening met de intresten, maar ook met eventuele bijkomende kosten, zoals commissies of dossierkosten. Kredietverstrekkers mogen hun JKP zelf bepalen, maar moeten zich wel houden aan de wettelijke maxima die verbonden zijn aan specifieke kredietformules en concrete leningsbedragen.



Naast het JKP mag een kredietgever geen enkele extra kosten aanrekenen. Om uw autofinanciering goed in te schatten, is het JKP dus een cruciaal cijfer. Bij het vergelijken van autoleningen is het dan ook dit percentage dat u best goed in de gaten houdt.

Hoe bereken ik de totale kosten van mijn lening? Als u een lening aanvraagt bij een kredietgever, dan zal die naast het JKP ook altijd de totale kosten van de kredietovereenkomst meegeven. U weet dus precies welk bedrag u in totaal moet terugbetalen. Met het JKP en uw betalingstermijn in gedachten kunt u natuurlijk zelf op voorhand dat bedrag inschatten.



Een voorbeeld: stel dat u 8.000 euro wilt lenen voor een nieuwe auto. Afhankelijk van de betaaltermijn en het JKP berekent u hoeveel interest u jaarlijks betaalt.



De onderstaande tabel illustreert duidelijk dat zowel het JKP als de duur van uw aflossingstermijn de interest die u uiteindelijk betaalt sterk beïnvloeden.



Om deze bedragen te berekenen en te vergelijken, is het natuurlijk eenvoudiger om een vergelijkingstool te gebruiken. Spaargids.be vergelijkt het JKP van zo goed als alle kredietverstrekkers in België: zo krijgt u meteen een overzichtelijk totaalbeeld, zonder zelf ingewikkelde berekeningen te moeten uitvoeren. Aflossingstermijn JKP 0,89% JKP 1,35% JKP 1,39% 24 maanden € 73,84 € 112,24 € 115,60 36 maanden € 109,72 € 166,24 € 171,28 42 maanden € 127,42 € 193,78 € 199,24

Vergeet de verzekeringen niet Denk bij de berekening van uw autofinanciering ook even aan de mogelijke verzekeringen die erbij komen kijken. Als u een lening aangaat, kunt u zich namelijk op verschillende manieren indekken:



· Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat uw lening volledig of deels afbetaald wordt als u zou overlijden. Bij grote bedragen kunnen banken eisen dat u zo'n verzekering afsluit.

. Als u geld leent voor een nieuwe wagen, vragen kredietverstrekkers soms om voor de duur van de lening een omniumverzekering af te sluiten.

. Een verzekering tegen ziekte- en/of invaliditeit zorgt voor afbetaling als u ziek of invalide zou worden.

. Een verzekering tegen werkloosheid zorgt - onder bepaalde voorwaarden - voor de aflossing als u uw job zou verliezen.



Deze verzekeringen worden niet in het JKP opgenomen, dus de premies kunnen bovenop uw berekende totaalbedrag komen. Hou daarom op voorhand rekening met deze extra kosten

Wat als het JKP 0% bedraagt? Tot slot nog dit. Als het JKP van een autolening 0% is, dan spreekt men over een gratis autolening. Aangezien de kredietgever naast het JKP geen bijkomende kosten mag rekenen, is het krediet zelf dan ook echt gratis.



Let echter goed op, want bij een JKP van 0% loeren verborgen onrechtstreekse kosten om de hoek. Een praktijk die bijvoorbeeld wel eens voorkomt, is dat kredietverstrekkers kostenloze leningen aanbieden op voorwaarde dat u een omniumverzekering afsluit. Ga in dit geval goed na of die verzekering niet duurder uitvalt dan een vergelijkbare omnium.