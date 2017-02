Benzineprijs stijgt en nadert 1,5 euro per liter

Door: redactie

13/02/17 - 10u13 Bron: Belga

© photo news.

De maximumprijs van benzine gaat morgen omhoog. Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt vanaf dan maximaal 1,487 euro per liter, of ruim 2,5 cent per liter meer dan vandaag. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Het is sinds eind november vorig jaar de zesde prijsstijging van benzine op rij. Daardoor staat de maximumprijs sinds begin januari op het hoogste niveau in anderhalf jaar.



Benzine 95 E10 is een milieuvriendelijkere (met bio-ethanol) en iets duurdere benzine, die de gewone benzine 95 sinds 1 januari vervangt. De FOD Economie geeft ook de nieuwe maximumprijs van benzine 95 mee (1,465 euro per liter), maar volgens de Belgische Petroleum Federatie (BPF) hebben veruit de meeste tankstations de overstap naar de E10-variant ondertussen gemaakt.



Ook lpg wordt overigens duurder. De maximumprijs ervan stijgt met iets meer dan 2 cent per liter tot 0,555 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in meer dan twee jaar.