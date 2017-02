Ontdek in zes kliks of u te veel betaalt voor gas en stroom

Door: redactie

10/02/17 Bron: Belga

Drie kwart van de gezinnen in ons land heeft een slapend energiecontract: producten voor elektriciteit of aardgas die niet meer worden aangeboden of die door de leverancier zijn gewijzigd. Vaak zijn die contracten duurder dan wat op de markt is. Met de Creg Scan die federale energieregulator lanceert, kunnen consumenten controleren of hun oud contract nog wel een goede keuze is.