KAART: Zo hoog is de belastingdruk in uw gemeente

in kaart Inwoners van Koksijde betalen de meeste gemeentebelastingen van heel Vlaanderen, wie in De Pinte woont de minste. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Koenraad De Groote (N-VA) heeft opgevraagd en die Het Laatse Nieuws kon inkijken. Hieronder ontdekt u hoe uw gemeente scoort.

Belastingdruk per inwoner

De cijfers bundelen alle gemeentebelastingen die in een gemeente van toepassing zijn, van milieubelasting tot belasting op grof vuil. In Knokke betalen inwoners ook een belasting op een tweede verblijfplaats.



De cijfers zijn de meest recente en dateren van 2015. Om tot een rangschikking te komen werd de totale belastingdruk per gemeente bepaald en vervolgens gedeeld door het aantal inwoners. Op die manier is te zien dat de belastingdruk in Koksijde het hoogst is, daar werd in 2015 per inwoner gemiddeld 1.967 euro binnengehaald aan gemeentebelastingen. Voor de laagste belastingdruk moet u in De Pinte zijn, daar betaalden inwoners in 2015 gemiddeld 256 euro aan gemeentebelastingen.



Nog een opmerkelijke vaststelling: in zeven jaar tijd - van 2008 tot 2015 - zijn de inkomsten uit boetes in Antwerpen verdubbeld. En een Antwerpenaar betaalde in 2015 gemiddeld gemiddeld 817 euro aan gemeentelijke belastingen.



Op onderstaand kaartje kan u zien hoe hoog de belastingdruk in uw gemeente is. Door op uw gemeente te klikken, krijgt u meer informatie. Onderaan het artikel vindt u ook een ranglijst waarin u uw eigen gemeente kan opzoeken.