Tot 5.700 euro belastingvoordeel voor adoptiekind

Wordt binnenkort zelfs adoptie fiscaal aftrekbaar? CD&V dient zo'n wetsvoorstel in "om adoptieouders en natuurlijke ouders op gelijke voet te behandelen". N-VA en Open Vld hebben er wel oren naar.

De weg naar adoptie is vandaag lang, bochtig en duur - zeker voor wie een buitenlands kindje een thuis wil geven. Het gezin moet geschikt bevonden worden, de buitenlandse organisatie moet overtuigd zijn, er zijn veel meer kandidaat-ouders dan beschikbare kinderen én de factuur kan loodzwaar zijn. "Voor een binnenlandse adoptie mag je volgens Kind & Gezin al snel rekenen op 8.000 euro", aldus CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. "Bij buitenlandse adoptie kunnen de kosten nog veel zwaarder oplopen, afhankelijk van het land van herkomst. Kind & Gezin heeft het over bedragen van 15.000 euro, volgens haar Franstalige tegenhanger kan het tot 35.000 euro gaan.



Grote onzekerheid

Wetende dat de procedure ook nog eens met hele grote onzekerheid gepaard gaat, vinden wij dat adoptieouders een duwtje in de rug verdienen. Niet om adoptie nu plots te gaan promoten als een vorm van fiscale optimalisatie, maar om onze samenleving adoptievriendelijker te maken. We denken concreet aan een belastingvermindering van 20% van de gemaakte kosten, met een plafond van 5.713 euro per adoptie", aldus Deseyn.



