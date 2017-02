België duur voor bezit maar goedkoop voor onderhoud van auto

Door: redactie

België bevindt zich in de top tien van Europese landen waar autobezit het duurst is. Dat blijkt vandaag uit de CarCost Index van autoleasebedrijf LeasePlan, een onderzoek dat de kosten van het bezit en het gebruik van een kleine tot middelgrote benzine- of dieselwagen in 24 Europese landen onder de loep neemt. Opvallend is wel dat in België autobezitters bijna de laagste onderhoudskosten betalen.

"Omdat tot 84 pct van alle gerelateerde kosten opgelegd of vastgesteld zijn, kunnen de voertuigeigenaars relatief weinig invloed uitoefenen op de totale kostprijs." LeasePlan

Noorwegen is met 708 euro per maand het duurste land voor wie met een benzinewagen wil rijden, terwijl dat in Hongarije met 364 euro per maand het goedkoopst kan. België bevindt zich met 547 euro per maand op de achtste plaats.



Autobezitters in Nederland betalen met 695 euro per maand het meest om met een dieselwagen te rijden, terwijl ook daar de Hongaren met 369 euro per maand het minst betalen. Ook hier bevinden de Belgen zich met 537 euro per maand op de achtste plaats.



Opmerkelijk is volgens LeasePlan dat de kosten voor het bezit van een benzine- of dieselvoertuig aanzienlijk lager liggen in Oost-Europese landen zoals Hongarije, Tsjechië en Roemenië. De duurste landen zijn de Scandinavische landen, Italië en Nederland.



Afschrijvingskosten leveren de grootste bijdrage aan de totale kostprijs van het autobezit en vertegenwoordigen in Europa voor kleine tot middelgrote wagens gemiddeld 37 procent van de totale kostprijs. Wegentaksen en btw tekenen voor 20 procent, terwijl de brandstof met 16 procent bijdraagt aan de totale maandelijkse kostprijs voor het bezit van een wagen. "Omdat tot 84 pct van alle gerelateerde kosten opgelegd of vastgesteld zijn, kunnen de voertuigeigenaars relatief weinig invloed uitoefenen op de totale kostprijs", aldus LeasePlan.



In 6 van de 24 onderzochte landen bleek rijden met een dieselvoertuig duurder te zijn dan rijden met een benzinewagen. Hoewel de dieselprijs aan de pomp goedkoper is dan die voor benzine, wordt de hogere totale kost voor dieselwagens verklaard door hogere belastingen, verzekeringen of onderhoudskosten.



Opvallend is dat België, op Turkije en het Verenigd Koninkrijk na, de gunstigste cijfers kan voorleggen voor onderhoud en pechverhelping, "hetgeen niet verklaard kan worden door de lage arbeidskosten zoals in Turkije", klinkt het.



De analyse van LeasePlan is gebaseerd op de operationele kosten tijdens de eerste drie jaar voor bestuurders die gemiddeld 20.000 kilometer per jaar afleggen.