"Duizenden namaakartikelen verkocht via bol.com"

Door: redactie

1/02/17 - 13u08

© anp.

Op de Nederlandse internetwinkel bol.com worden "duizenden namaakproducten" verhandeld. Dat schrijft de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. React, een organisatie die wereldwijd namens 235 grote merken op vervalsingen jaagt, heeft het afgelopen jaar rechtszaken aangespannen tegen 20 bedrijven die op bol.com nepartikelen verkopen.

De bedrijven in kwestie zouden zich vooral bezighouden met de verkoop van valse batterijen, opladers en oortjes voor gsm-toestellen, die achteraf niet blijken te werken.



Hoeveel namaakproducten er precies online zijn verhandeld, is moeilijk te zeggen, omdat niet te achterhalen valt hoeveel de betrokken bedrijven hadden ingekocht. "Voorzichtigheidshalve ga ik uit van duizenden, maar dat kunnen er ook meer zijn", zegt Bjørn Grootswagers van React in het Algemeen Dagblad.



Bol.com zelf erkent dat het "helaas een enkele keer voorkomt dat een verkoper zich niet aan de voorwaarden of de wet houdt". "Met 14.000 verkopers en zo'n 15 miljoen artikelen hebben wij ervoor gekozen om niet iedere verkoper dagelijks actief te controleren op het naleven van onze voorwaarden", zegt woordvoerster Marjolein Verkerk.



React heeft het afgelopen jaar tegen twintig bedrijven een rechtszaak aangespannen. De organisatie vraagt hen om meteen te stoppen met de nephandel, op straffe van een boete van 450 euro per verkocht product. Vijftien bedrijven hebben daar al gevolg aan gegeven, tegen vijf bedrijven loopt de zaak nog.



De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft tot nog toe geen meldingen gekregen over nepartikelen op bol.com, zo zegt woordvoerder Simon November aan Belga.