Nooit zoveel fraudegeld gerecupereerd

Door: redactie

31/01/17 - 05u20 Bron: Belga

© thinkstock.

De BBI heeft vorig jaar meer dan 254,6 miljoen euro geïnd van fraudeurs. Dat is een record sinds ze vier jaar geleden de daadwerkelijk geïnde bedragen begon te tellen, schrijft De Tijd vandaag. Daarnaast legde de BBI voor meer dan 1,718 miljard euro belastingverhogingen en sancties op in dossiers van zware belastingfraude, het hoogste bedrag sinds 2001. Vorig jaar ging het om amper 970 miljoen euro.

De belastinginspecteurs openden vorig jaar 2.492 nieuwe dossiers. Dat is een derde meer dan in 2014 en 2015 en meer dan een verdubbeling tegenover de vorige jaren. Die forse stijging is deels te danken aan belastingzondaars die spontaan een fiscale regularisatie aanvroegen. De BBI diende ook 124 klachten in bij het gerecht, dubbel zoveel als in 2015.



Betere risicoanalyse

"Dankzij nieuwe maatregelen uit het antifraudeplan konden we het aantal onderzochte dossiers opdrijven. Met een betere risicoanalyse kunnen we ook focussen op grote, georganiseerde fraude. Door die grote fraude aan te pakken creëren we meer fiscale rechtvaardigheid", aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "En anders dan vroeger wordt nu ook gemeten wat daadwerkelijk geïnd wordt uit fraudedossiers."