Elektriciteit wordt tweemaal duurder tegen 2030

Door: redactie

30/01/17 - 14u00 Bron: Belga

© thinkstock.

Een uitstap uit nucleaire energie en het overschakelen naar hernieuwbare energie zal de kost van de elektriciteit verdubbelen tegen 2030. Dat is de uitkomst van een studie van onderzoeksinstelling EnergyVille in opdracht van Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Twee kerncentrales wat langer open houden, kan die kost iets verzachten.

De energietransitie heeft een kostprijs. De uitstap uit kernenergie en de overstap naar hernieuwbare energie betekent meer investeringen, meer afhankelijkheid van invoer en meer verbruik van aardgas. EnergyVille heeft nu voor het eerst een bedrag op die transitie geplakt.



De conclusie is duidelijk, luidt het bij Febeliec. "Elektriciteit wordt peperduur". Concreet betekent de energietransitie een jaarlijkse meerkost tussen nu en 2030 van 4,38 miljard euro, of omgerekend 50 euro/MWh aan extra kosten. Aan een huidige marktprijs van 40 à 50 euro/MWh gaat het om een verdubbeling van de kostprijs. In het geval twee kerncentrales in 2030 nog worden open gehouden en dus niet zoals gepland in 2025 sluiten, zakt die kostprijs met 700 miljoen euro per jaar.



De extra kosten zijn het gevolg van extra investeringen in zon en windenergie, meer invoer van elektriciteit en vooral van meer aardgas. Als er geen elektriciteit kan worden gehaald uit zon en wind, moeten de gascentrales immers volop draaien om voldoende stroom te kunnen leveren. Die gascentrales zorgen er ook voor dat de uitstoot van CO2 afkomstig van de opwekking van elektriciteit fors de hoogte inschiet: van 15,4 miljoen ton per jaar vandaag naar 19,3 miljoen ton in 2030.

"Sluit niets uit wegens ideologie" Febeliec vraagt de regering beslissingen te nemen "op basis van facts en figures", aldus Febeliec-bestuurder Peter Claes. "Maak een keuze op basis van berekeningen, maar sluit niets uit op basis van ideologische redenenen."



Dat vraagt ook Ronnie Belmans, ceo van EnergyVille, verwijzend naar het energiepact waar de verschillende energieministers in ons land over vergaderen. "Een energiepact moet er op basis van cijfers komen. Het is jammer dat er nu al conclusies op tafel liggen. Energiepolitiek moet je niet beginnen zonder cijfers. Eerst de feiten, dan de politieke beslissingen."



Febeliec herhaalt zijn pleidooi voor het invoeren van een energienorm, in navolging van een loonnorm. Een energienorm moet ervoor zorgen dat de stroomfactuur voor de bedrijven niet hoger ligt dan bij de buren. "Zoniet loopt dit faliekant af voor de bedrijven", waarschuwt Febeliec. Zo'n energienorm staat in het federaal en Vlaams regeerakkoord. Op Vlaams niveau werd beloofd dat de norm er in 2017 komt. Op federaal niveau blijft het voorlopig "bij goede wil", aldus Febeliec.