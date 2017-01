Door: redactie

28/01/17 - 19u39

Het is oorlog tussen de matrassenverkopers na een onderzoek van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie heeft een veertigtal matrassen getest en vergeleken. Dat uitgerekend een matras van Ikea het logo 'Beste Koop' kreeg, is bij een aantal fabrikanten in het verkeerde keelgat geschoten.