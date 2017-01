Belg is bonnengek

CELIEN MOORS

Hoera, België is Europees kampioen bonnetjesknippen. Tous ensemble gebruikten we 78 miljoen kortingsbonnen.

Volgens de cijfers van HighCo Data, het bedrijf dat alle papieren kortingsbonnen in ons land verwerkt, mogen we onszelf Europees kampioen 'bonnetjesknippen' noemen. Die traditie zit er al jaren goed ingebakken, voornamelijk sinds het inzamelen van de ouwe getrouwe Artis Historia-puntjes. "Daarnaast heeft België de grootste concentratie van winkelpunten per vierkante meter, de plek waar bijna 80% van de kortingsbonnen aangeboden wordt", zegt Shirly Boterdael van HighCo Data. "We zijn ook het eerste land in Europa dat gestart is met barcodes op de coupons. De Belg houdt nu eenmaal van allerlei promomiddelen en voor de fabrikant is het de beste methode om de klant van merk te doen veranderen."



