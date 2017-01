Dit verandert er allemaal op 1 februari: pintjes, trein- en busticket duurder

Door: redactie

Op 1 februari verhogen de tarieven bij De Lijn en de NMBS, wordt bier iets duurder en gaat in Antwerpen de Lage-emissiezone in Antwerpen van start. Een overzicht.

De NMBS past op 1 februari naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven aan. Treinreizen worden gemiddeld 2,93 procent duurder. De prijs van de treinkaarten (trajectkaart, schooltreinkaart, halftijdse treinkaart, Railease) stijgt met 3,38 procent. Een standaardbiljet stijgt gemiddeld met 2,60 procent in prijs. De minimumprijs van zo'n biljet wordt 2,2 euro (+0,1 euro) in tweede klasse.



Een Key Card, een biljet voor tien korte ritten, zal 22 euro kosten in plaats van 21 euro. De prijs van een Rail Pass, een tienrittenkaart voor alle afstanden binnen België, stijgt met 1 euro naar 77 euro.



De prijs van een Go Pass 1, voor jongeren onder 26 jaar, was sinds 2013 niet meer gewijzigd. Daar komt nu 20 eurocent bij tot 6,2 euro. Voor het Seniorenbiljet geldt hetzelfde. De Go Pass met tien ritten zal voortaan 52 euro kosten in plaats van 51 euro. De Campuskaart voor studenten wordt 3,38 procent duurder. De Diabolo-toeslag voor reizen van en naar de luchthaven van Zaventem wijzigt niet. Die bedraagt sinds de indexering van begin januari 5,20 euro.



Reizen met De Lijn wordt duurder

Vanaf 1 februari moet de reiziger meer betalen om met de bussen en trams van De Lijn mee te rijden. De tarieven worden aangepast aan de stijgende levensduurte, zegt de Vlaamse vervoersmaatschappij. De prijs van een enkel biljet, het m-ticket en de dag- en meerdagenpas blijven ongewijzigd.



De prijs van de abonnementen zoals de Buzzypas en de Omnipas gaat met een of enkele euro's omhoog. Het sms-ticket gaat van 1,80 euro naar 2 euro, maar het m-ticket blijft op 1,80 euro. Dat ticket is verkrijgbaar via enkele apps. Een klassieke tienrittenkaart zal 15 in plaats van 14 euro kosten. Een enkel biljet tot slot blijft 3 euro kosten. Lees ook "We moeten minstens 25.000 auto's uit spits halen"

AB InBev maakt pintje duurder

In het centrum van de stad Antwerpen en op Linkeroever geldt vanaf 1 februari een lage-emissiezone (LEZ). Dat houdt in dat de meest vervuilende voertuigen geweerd zullen worden "om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren", zo is te lezen op de site van de stad. Met de meest vervuilende voertuigen worden vooral oudere dieselvoertuigen bedoeld. De LEZ omvat, op de rechteroever, het gebied tussen de Ring en de Schelde en op de linkeroever het gebied tussen de Schelde, de E17, Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos. Ook de Singel maakt deel uit van de zone waar de meest vervuilende voertuigen niet langer welkom zijn.



Of een voertuig de LEZ nog mag inrijden, hangt af van de euronorm, een Europese milieustandaard: hoe hoger, hoe milieuvriendelijker. Op het inschrijvingsbewijs is de euronorm terug te vinden onder "milieuklasse". Dieselvoertuigen moeten minstens 4-norm halen - 3 norm kan ook, maar enkel met roetfilter. Benzine- of aardgasvoertuigen moeten minstens aan de euro 1-norm voldoen. Tot 2020 zullen enkel deze voertuigen vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone kunnen rijden.



Voor voertuigen die niet aan die milieuvoorwaarden voldoen, zijn er een aantal uitzonderingen mogelijk. Zo zijn er vrijstellingen, onder meer voor personen met een handicap, kunnen voertuigen met euronorm 3 tegen betaling de stad binnen of als het voertuig ouder dan 40 jaar is, dan kan het tegen verlaagd tarief de stad binnenrijden. Wie toch de stad binnenrijdt met een voertuig dat niet voldoet, kan een geldboete krijgen.



Antwerpen is de eerste Belgische stad die dit invoert. Mechelen maakte midden januari bekend dat zij volgen tegen de zomer van 2018.